研揚去年營業收入83.52億元，年增31.57%，營業毛利27.53億元，年增48.41%，營業利益11.94億元，年增117.64%，歸屬於母公司業主淨利10.74億元，年增138.22%，基本每股盈餘10.03元，相較前一年的4.22元翻倍成長，並創下歷史新高紀錄。研揚董事會決議股利分派，111年度每股盈餘分配之現金股利5元，配發率49.85%，以周五收盤價96.8元計算，現金殖利率達5.16%。公司並將於5月31日召開股東會。

捷波去年營業收入17.78億元，年減2.46%，營業毛利6.11億元，年增4.59%，營業利益2.76億元，年減7.46%，歸屬於母公司業主淨利2.62億元，年增6.55%，基本每股盈餘3.50元，相較前一年3.28元成長。捷波董事會決議股利分派，111年度每股盈餘分配之現金股利2.5元，配發率71.4%，以周五收盤價32.7元計算，現金殖利率達7.64%。公司並將於6月27日召開股東會。

研揚表示，先前因缺料影響，公司訂單能見度能達六個月，目前能見度短，大約三個月，回到疫情前狀況，疫後的價格亦有調整下降。客戶庫存方面，庫存調整因素仍在，從去年第四季開始，但預估將不會持續太久，評估約下半年會調整完畢。研揚整體營運，法人預估首季將與去年第一季差異不大，上半年平穩，下半年可望跟隨景氣展開攻勢。

研揚提到，今年較看好網通、AI領域，公司AI專案發酵多，如機器人、醫療影像辨識等，今年業務可望呈現倍數成長，而ChatGPT題材強勁，不過ChatGPT用在工業上尚需時間；網通甩開晶片短缺問題，今年持續樂觀；而研揚板卡、傳統工業領域業務今年估將持平。