談戀愛難免會和另一半吵架，不過有些人特別情緒化，《小鐵星座》運勢專欄分享，當與情人發生爭執時，總是喜歡把分手掛在嘴邊的前5名星座，依序是巨蟹座、天秤座、雙子座、雙魚座、牡羊座，其中第1名的巨蟹座面對感情易失去分寸，變得愛無理取鬧，只為了想得到對方的在乎。

▍第五名：牡羊座

生性衝動，又不善與表達

牡羊座生性衝動，又不善於表達，與另一半爭吵時，容易脾氣暴躁控制不住，且當下也不會想太多，分手這個字就隨意脫口而出，等到他們氣消後才在後悔。

▍第四名：雙魚座

看出自己在對方心中的分量

雙魚座是個想法極端且非常悲觀的星座，當與另一半爭吵時，很容易說出分手之類的氣話來，等到氣消後，雙魚座才在後悔不已的找對方和解。

▍第三名：雙子座

孩子脾氣想對方哄

雙子座很孩子氣，所以當與情人吵架時，經常上演分手的把戲，為了就是想讓對方安撫、挽留。越是如此，雙子座越能看出在對方心中的分量。

▍第二名：天秤座

用分手來測試對方

天秤座嚮往和平簡單的生活，但心境卻始終沒有平穩過，整天杞人憂天、患得患失的，甚至經常懷疑另一半對自己的真心，所以常用分手來測試對方到底愛不愛。

▍第一名：巨蟹座

喚起對方的在乎

巨蟹座性格溫柔乖巧，懂得為別人著想，但面對感情卻容易失去分寸，變得愛無理取鬧，吵架時就會扯出分手的話題，喚起對方的在乎。