本周末因為歐國盃資格賽的緣故，世界主流足球聯賽並沒有排上賽程，效力法甲PSG（巴黎聖日耳曼）的超級球星梅西（Lionel Messi）也回到母國阿根廷參加友誼賽，首戰面對巴拿馬他攻下一顆進球，達成職業生涯第800球的里程碑，率領阿根廷以2比0擊敗巴拿馬。

First of all, this tackle is a disgrace from Panama on Messi. Secondly, show people this clip when they ask about the challenges of qualifying in CONCACAF 😳pic.twitter.com/X1uXX45Ivp — Stu Holden (@stuholden) March 24, 2023

2022年世界盃冠軍戰擊退法國，阿根廷國家隊睽違3個月再度合體，不過面對實力平庸的巴拿馬卻意外陷入僵局，直到比賽第78分鐘靠著替補上陣的阿梅達（Thiago Almada）進球，阿根廷才終於打破鴨蛋，梅西則在比賽尾聲靠著自由球直接破門錦上添花，終場以2比0完封巴拿馬，若非世界盃小組賽首戰爆冷遭到沙烏地阿拉伯打敗，阿根廷目前仍持續連44場不敗紀錄。

此戰梅西遭到巴拿馬嚴加看管，也是阿根廷攻勢始終受阻的主要原因，過程中甚至遭到巴拿馬雙人飛鏟，梅西的膝蓋被劃破流出血，僅僅只是友誼賽就有粗暴動作，也讓阿根廷球員憤怒找向巴拿馬球員理論，但梅西選擇以高超球技還以顏色，踢出招牌大弧線自由球成功破門，同時這也是梅西職業生涯第800顆進球，恰巧的是，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）也用一記自由球打門，收下生涯第830顆進球。

All Panama players wanted a photo with Messi 😂♥️ pic.twitter.com/w0i9alRVHX — Sara 🦋 (@SaraFCBi) March 24, 2023

😅 Casi lo lesiona... ¡Y le pidió una foto a Messi!🤳



Kevin Galván de Panamá 🇵🇦 acabó el juego sacándose una selfie con el argentino 🇦🇷



😳 ¿Tú qué hubieras hecho? pic.twitter.com/gTRZVGrOj4 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 24, 2023

儘管巴拿馬球員出腳相當兇狠，不過比賽終了後，他們立即化身為梅西的小粉絲，輪流與梅西留下合影、讓這位阿根廷巨星在自己球衣上簽名，連鏟傷梅西的兇手Kevin Galvan也拿起手機要求合照，畢竟這可能是一生當中最接近球王的時刻。