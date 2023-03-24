美國前總統川普本月18日聲稱自己即將於21日被逮捕，號召支持者抗議，但他並未如期被捕。調查川普涉嫌支付豔星封口費案的紐約檢察官今天說，川普製造了「錯誤預期」。

綜合法新社和路透社報導，3名共和黨籍國會議員20日致函曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg），要求他就這項調查赴國會作證。白艾榮辦公室在回函中做上述說明。

這3名共和黨人都是聯邦眾議院委員會主席，他們在信中指責民主黨籍的白艾榮籌劃「出於政治動機的起訴」。

白艾榮辦公室的法律總顧問杜貝克（Leslie Dubeck）在回信中寫道：「您們的來函…是針對一項進行中的地檢控訴採取前所未聞的查問。」

杜貝克還寫道，國會議員的來函是在川普製造自己會被逮捕的錯誤預期、且據稱他的律師籲請國會議員干預之後才發出，而這兩件事都不是國會調查的合理依據。

杜貝克表示：「來函中的要求是違法侵犯紐約州的權力。國會不具任何與監督地方檢察官執行州法律有關的正當立法任務。」

目前還不確定審理此案的大陪審團何時會決定是否起訴川普。76歲的川普已宣布再度參加2024年總統大選，若他真被起訴，將是美國史上首位被控犯罪的卸任或現任總統，屆時很可能激化選戰。

川普上週在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）預告自己會被捕，引來媒體大肆報導，民主黨人則警告，川普呼籲群眾抗議，可能導致2021年1月6日國會大廈遭「川粉」暴力擅闖事件重演。截至目前，為川普抗議的規模都很小且零星。

預期大陪審團今天不會審理此案，明天也不會，因此最快也要等到下週才會做出任何決定。

白艾榮的調查是關於色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）在2016年總統大選前數週收到的13萬美元（約合新台幣400萬元）封口費，據稱這筆錢是為了讓她不要公開她與川普早年的關係。

曾為川普效力的律師柯恩（Michael Cohen）說，他當時代表川普支付了這筆錢，後來獲得報銷。

專家認為，如果這筆錢沒有正確報帳，可能導致偽造業務紀錄的輕罪指控。如果假造會計紀錄的意圖是要掩蓋另一項罪行，例如違反競選資金規定，就會演變成重罪，最重可處以4年有期徒刑。

川普則否認犯罪，他今天在「真實社群」上再度指責白艾榮懷有政治企圖，還說：「國家都要毀了，他們還要我們心平氣和！」