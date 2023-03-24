岡山國小舞蹈隊已是舞蹈比賽的常勝軍，今年又在111學年度全國學生舞蹈比賽南區決賽上奪下第26次第1名，寫下新的校史。此次岡山國小舞蹈隊以呈現台灣傳統廟會文化的「寶島風情舞歡騰」主題演出，將傳統文化與舞蹈融合，獲得評審一致好評，給予特優地1的佳績。

岡山國小舞蹈隊這次以「寶島風情舞歡騰」舞碼參賽，以舞蹈豐富展現出台灣廟會文化美妙，舞蹈隊在台上拿出廟裡常見的「擲筊」、「金龜」、「舞獅」等道具，展現濃厚的民俗味道。

岡山國小舞蹈隊自1996年起成立，由林美惠老師擔任指導教練，學校並沒有藝才班，舞蹈隊都是3到6年級普通班學生，平日利用晨光及午休時間練習，寒暑假期間也積極辦理舞蹈育樂營。此次已是岡山國小舞蹈隊蟬聯26次得到全國舞蹈比賽的最高殊榮，不但得獎紀錄再創高峰，也代表高雄市參加舞蹈全國賽增添榮耀。

岡山國小除了舞蹈隊亮眼，最近表現也佳績連連。田徑隊學生日前勇奪高雄市小學運動會100公尺第1名、200公尺第3名，高雄市學生美術比賽繪畫類囊括低年級第1名、第2名，英語讀者劇場競賽特優。