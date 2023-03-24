母女雙亡畫面曝光！拖板車前輪壓過「停3秒」 後輪再輾第2次

斗六市棒球場周邊的鎮北路與斗六二路交叉路口又發生拖板車擦撞雙載單車死亡車禍，造成一對母女慘死輪下。駕駛事後酒測值0，並向警方宣稱腳踏車是在右側死角完全沒看到。警方目前已進行肇事責任釐清。但車禍影片事後曝光，警方發現擦撞當下前輪將母女捲入，駕駛稍作停頓約3秒後又踩油門，導致後輪再輾一次，這時司機才下車查看，警方將針對此再做釐清。

今天上午10點多一拖板車由北往南行駛，途經鎮北路與斗六二路交叉路口右轉時，撞到1輛腳踏車，腳踏車卡在車底，造成雙載的64歲母親、46歲女兒均捲入車底重傷，當場失去生命跡象。

但車禍當下影片曝光。從片中可看到拖板車右轉時車頭撞倒腳踏車，雙載母女立刻遭前輪輾過，但連結車停頓約3秒後，又再度前進，後輪又輾過母女，這時司機才下車察看，發現該對母女雙雙躺在地上。

據指出，大貨車司機表示腳踏車在右側，完全沒有看到該對母女身影，直到聽到聲音才知道撞到東西。 警方表示事故原因仍在調查中。