因應4位司法院大法官任期至今年9月30日屆滿，蔡總統業已核定設置「112年司法院大法官提名審薦小組」，公開接受各界推薦優秀人選，中華民國法官協會經開會審慎討論後，以審判尤其法律審實務經驗、熟悉憲法與法律分際、對法官協會運作及發展等為指標，決定向審薦小組推薦最高法院法官林恆吉擔任司法院大法官候選人。

法官協會表示，林恆吉曾任一審法官、審判長，二審法官、庭長，目前為最高法院法官兼書記官長，審判與行政經驗俱豐。她的專業能力、法律素養夙獲好評，在最高法院曾制作多篇具有影響力之裁判，例如：釐清「過去已結束」之通訊內容取得之偵查程序、方式，以使人民秘密通訊自由及隱私權能獲得適切的保障，實現公平法院之憲法精神等。

林屢獲各界邀請擔任課程講座及研討會與談人，及擔任法務部刑事問題審查小組委員、檢察官評鑑委員會委員外，且長期致力於司法官就性侵害案件之證據取捨及訊問技巧的提升，為避免司法過程對被害人造成二次傷害，而不遺餘力至法院、檢察署宣講，並協助性侵害防治中心就確定之性侵害案件為個案分析研究、與司法詢問員回流座談，期使被害人之程序基本權能於個案中受到更加完足的保障。並為因應裁判憲法審查新制，積極至法院講授，提醒法官在個案上如何維護憲法之基本權，俾使裁判能符合憲法整體意旨。

法官協會指出，林曾任法官協會理事長。於擔任理事長期間，除爭取法官同仁之權益外，為了促進國際司法交流，提昇我國國際地位，增加台灣之能見度，爭取到由台灣主辦2023年第65屆國際法官年會暨國際法官協會成立70週年慶祝活動，並竭力參與國際法官年會事務的謀畫及籌辦，期冀今年能將臺灣推上國際舞台，在國際上爭取更多的支持。