（翻攝照片／林郁平台北傳真）

（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市台北醫學大學附設醫院，24日出現一批身穿全套防護裝備的救護人員，吸引許多民眾目光，還以為發生什麼意外。北市消防局表示，這是為了提升毒化物洩漏災害的應變處置，所以特別與北醫辦理的化災演練。

消防局表示，演練模擬化學物質因地震不慎傾倒而引發外洩。現場人員立即啟動自衛消防編組、進行防護裝備著裝、偵測器偵檢、警戒區域劃定、除污棚架設等作為，演練過程極為逼真。

消防局表示，希望透過演練，強化消防及場所人員臨災搶救及應變能力，降低危害擴大，確保人員安全。