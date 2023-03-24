中共政治局常委、中央紀委書記李希19日至21日到湖北調研，是他去年10月掌舵中紀委以來的首次外出調研，期間強調要深入推進國有企業黨風廉政建設。

新加坡《聯合早報》引述學者指出，中紀委本周密集發佈7名國企領導落馬消息，結合李希上述表態，釋放深入整治國企腐敗將是下來反腐重點之一的信號。

李希到湖北調研3天期間，要求高度重視、切實抓好全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓，打造「忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍」。

李希到武昌船舶重工集團公司、中國長江三峽集團公司等國企調研時則強調，要深入推進國企黨風廉政建設，推動國企做強做優做大，更好服務國家戰略。

中紀委本周也頻密通報國企領導人被查消息。其中失聯八個月、有「晶片狂人」之稱的紫光集團公司原董事長趙偉國，被指身為國企管理人員「處心積慮巧取豪奪國有資產」，違規將單位的盈利業務交由親友進行經營，以明顯高於市場的價格向親友經營管理的單位採購商品，周一（20日）被通報涉嫌職務犯罪立案調查，被移送檢察機關起訴。

55歲的趙偉國，是新疆沙灣縣人，1980年代畢業於清華大學電子工程系，後進入校企清華紫光，2009年成為紫光集團董事長，掌管近3000億元人民幣的資產規模，並曾被譽為中國晶片領域的「領頭羊」；趙偉國在2015年還曾揚言「買下台積電」。但是，在無序擴張下，紫光2020年爆發債務危機，隔年宣告破產重組。去年7月，中國媒體指趙偉國被帶走調查，長期失聯。

此外，中紀委23日再通報6名能源央企領導人員被查的消息，其中包括國家電投原副總經理夏忠、國家能源集團科環集團國能朗新明環保科技公司原董事長徐志清、中國大唐電力燃料公司原副總經理張志剛等。