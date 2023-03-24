女星楊繡惠憑著直爽作風及幽默發言，深獲不少觀眾喜愛，不過日前遭指是造成節目《我愛冰冰Show》停播的幕後黑手，引發許多酸民謾罵，她也不甘示弱霸氣回嗆，如今走出風波的她，卻又在臉書發文表示「會堅強」，引發網友留言關切。

楊繡惠先前在農曆生日當天，PO出黑底白字的文寫下：「我就一個人過」，簡短一句話透露出孤單心情，當時原本計畫錄完影要帶母親去吃大餐，慰勞她多年來的付出，沒想到返家後卻才得知母親早就出門打牌，無奈表示：「心中有點失望」，此外，高齡87歲的父親去年底健康狀況亮起紅燈，當時她還許下心願：「我希望明天爸的腳可以舒服一點，如果可以替你痛我願意」，種種行徑看得出她為人子女的一片孝心。

楊繡惠近來曬出全家人合照，只見眾人都對著鏡頭擺出燦笑，不過卻見年邁的父親似乎行動不便，得靠著坐輪椅代步，讓楊繡惠有感寫下：「為了我的家人，我會堅強」，對此，許多藝人好友紛紛留言慰問：「偶爾也要脆弱一下喔，休息一下」、「繡惠姐的孝順，是我學習的榜樣 」、「家人是最棒的後盾」、「温暖幸福的畫面」、「家人有你很幸福」。

楊繡惠過去接受《三立新聞網》專訪時，她曾透露目前心願就是賺更多錢讓父母過上更好的生活，只要看見一家人安穩度日便心滿意足，足以見得她一片孝心。