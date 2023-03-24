畢業後就成為房仲經紀人，房仲資歷已有14年的陳彥妤，2017年底加入有巢氏房屋林口捷運站前加盟店以來，已累積創造近7千萬元個人業績，並在5年內拿下3次有巢氏房屋北區年度個人業績第一名、1次第二名，2022年業績突破2千萬元，不僅較2021年成長了2成，也為自己寫下新紀錄。

讀書時念的是生物科技相關，但陳彥妤在畢業前就決定要成為業務，賺取高收入，當年她應徵了各種不同產業的業務工作，結果信義房屋最早通知錄取，畢業後就從高雄北漂到林口工作。

在信義房屋期間，陳彥妤在短短2年中就已拚出200萬元收入，但每天工時太長、休假天數太少，她認為付出的努力與得到的薪酬不成正比，讓她決定轉戰加盟體系。先後在林口當地品牌美麗房屋、住商不動產任職，2017年加入林建宏店東創立的有巢氏房屋林口捷運站前加盟店。

永慶加盟四品牌聯賣制度公平、友店合作順暢、成交速度快，是幫助業績成長的重要關鍵之一。(圖/永慶房產集團)

業績持續成長的關鍵－聯賣制度

看似一帆風順的人生，陳彥妤也曾遭遇過低潮：當年因為相信朋友一起投資，沒想到朋友卻帶著她的錢消失了。被騙到身無分文的陳彥妤，只能賣車、賣房換現金，跌落谷底的痛轉化成她的動力，讓她將所有心力都專注投入在事業上。

個性固執的她，有了目標便不會輕言放棄。加入有巢氏房屋以來，陳彥妤的業績每年都以至少400萬元的幅度成長，2020年起晉升「千萬業績經紀人」行列；即便2022年下半年起房市轉淡，她的業績不減反增，創造超過2千萬元業績的好績效，還拿下「有巢氏房屋2022年全台個人業績TOP 4」，走向事業巔峰。

永慶加盟四品牌運作順暢的聯賣制度，是陳彥妤的致勝關鍵之一，她自信地說：「林口地區絕大部份的房子我們都有！不論客戶要買房子、賣房子，還是對商辦、土地買賣有興趣，都能交給我們服務。」她也開心分享，前不久才和新竹的永慶不動產、台慶不動產友店一起聯賣成交一筆土地，讓她大力讚賞永慶加盟四品牌的聯賣店數多、市占率高，聯賣成交速度快，制度更是公平公正，友店之間合作順暢，加入有巢氏房屋5年多來，至少有2千萬元的業績是靠聯賣制度貢獻。

除此之外，永慶房產集團的科技工具和系統平台也助她工作效率加倍，〈i行動系統〉結合〈行動智能經紀人APP〉，可以一次查詢永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產的所有案件資料，很容易就幫客戶配對出最適合的物件，為她省下許多開發時間，可以更專注服務客戶。

有巢氏房屋林口捷運站前加盟店拿下「有巢氏房屋2022年全台店總業績-年度冠軍」，團隊之間積極、互助，大家感情相當好。(圖/永慶房產集團)

客戶委託總是全力以赴 敬業態度與專業服務累積好口碑

有巢氏房屋林口捷運站前加盟店2022年以業績破億元的好成績，拿下「有巢氏房屋2022年全台店總業績-年度冠軍」，身為其中的一份子，陳彥妤驕傲地表示，我們團隊每個人都很積極，也願意互相幫助和支持，形成良性競爭，在充滿正面能量的環境工作，業績自然蒸蒸日上。

陳彥妤秉持永慶房產集團的誠實原則，為客戶提供最優質的服務，深受客戶的信任和讚譽。之前有一位退休的房仲委託陳彥妤幫他賣掉自己的房子，她3天就成交，簽約當天，這位客戶對著買方和其他同事說：「陳彥妤什麼都好，就是太誠實了！」

「我只是做對的事罷了。」從業14年來，她坦言，這份工作壓力很大，但壓力來源並不是怕沒有業績，而是擔心不能順利解決客戶問題，「今天客戶可能急著賣房籌措資金，或為了孩子教育找學區房，我必須在期限內完成客戶的託付，就怕辜負了他們的期待。」她將客戶的問題視為自己的問題，盡心盡力，這樣的態度和專業精神也累積了好口碑，有許多舊客戶多年後想要換房，都會回過頭來找她服務，成交後入厝還會找她一起吃飯。

陳彥妤自去年底開始獲邀至友店分享成功經驗，她將酬勞全數捐給公益團體，愛心不落人後。(圖/永慶房產集團)

公益分享計畫啟動 盡一己之力回饋社會

值得一提的是，由於陳彥妤在工作上的亮眼表現，2022年開始友店紛紛邀請她去分享成功經驗，她笑說：「一開始我蠻抗拒的，因為我認為自己沒有厲害到可以去演講，但邀約越來越多，我才慢慢轉念，將我的服務經驗和從業態度，和大家一起交流分享，而且永慶房產集團的分享文化強盛，每次的分享中，不光是聽者成長，我自己也獲得許多的寶貴經驗。」更難得的是，她將獲得的酬勞，全數都捐做公益，幫助流浪動物和偏鄉孩童。

透過這份工作，陳彥妤接觸到各式各樣的人，看到人生百態，讓她更常思考和反省自己，要成為什麼樣子的人。她有感而發地說，當初進入房仲業只是想賺很多錢、成就自己，現在心境不同了，會以「成就客戶買賣不動產的心願」為最大目標，因為看著客戶成交後露出的幸福表情，我也會獲得滿滿地成就和滿足。

今年她期許能再次突破自我，第一、挑戰更高的業績目標，第二、完成更多的公益分享，更希望能跨足其他產業相互交流，為社會善的傳遞盡一份心力。