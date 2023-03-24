高雄醫學大學為了解決高齡族群的吞嚥困難問題，設置了「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」，24日舉辦啟用典禮，高醫大校長楊俊毓手持龍珠領頭，帶領白袍團隊在台上舞動龍身，象徵人才培育基地北、中、南、東全台串聯的一條龍服務正式啟動。

現實生活中，很多老人家卻被咀嚼吞嚥問題所困擾，前總統李登輝因喝牛奶嗆咳送醫，檢查發現有吸入性肺炎，後因多重慢性疾病又反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭辭世，讓高齡的吞嚥問題備受重視。

因此，高醫大規畫「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」，從學習到就業一條龍培育人才的計畫，期望能協助咀嚼吞嚥障礙患者擺脫吞嚥夢魘，延緩失能或恢復原有功能，進而維持應有的營養與體能狀況，提升患者的生活品質，成就身、心、靈的全人照護。

高醫大董事會董事長陳建志表示，咀嚼吞嚥照護需要跨團隊的整合及相互支援，高醫大很榮幸在教育部的指導下擔任串連北、中、南、東及離島健康照顧領域夥伴學校的角色，見證高醫大在咀嚼吞嚥上領航的地位，期許攜手所有夥伴學校，透過本計畫的推動與執行，共同完善咀嚼吞嚥健康產業人才培育的版圖。

高雄醫學大學校長楊俊毓進一步表示，此計畫以「培育咀嚼吞嚥照護人才」與「建置咀嚼吞嚥健康產業整合平台」為2大核心，在「在校師生培育」與「產業人才培訓」方面，高醫大團隊與夥伴學校共同設計出貼近產業的專業課程，即學即用；在產業整合平台方面，則是在前述人才的基礎下，搭配在地產業聚落，進而擴大產學合作。