前總統馬英九跟總統蔡英文近期將分別前往中、美訪問，蔡也有可能在過境美國時，與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。郭正亮認為，兩人的行程完全是在對尬；郭並指，蔡英文赴美前，還特別安排了一件事，即頒發特種大綬景星勳章給美國前總統川普時期的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），但分析相關過往紀錄，結果令人傻眼。

郭正亮23日在網路節目《亮劍台灣》中表示，蔡英文此舉是想跟美國示好，因為前眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時，也曾授「特種大綬卿雲勳章」，蔡政府的想法無疑是要和民主黨、共和黨都交朋友。

但對於我政府贈勳給歐布萊恩，郭正亮怒批，儘管其人相當有影響力，但歐布萊恩不只講過要炸掉台積電，還稱要在全台灣2千多所派出所內，大量佈署刺針飛彈，並要求台灣訓練民兵。歐布萊恩的說法，甚至遭到國防部長邱國正駁斥，不會配合美方行動。

郭正亮不滿，歐布萊恩一邊講著炸掉台積電、廣設刺針飛彈，結果蔡英文還頒給他勳章，儘管其在共和黨有影響力，但歐布萊恩講話實在太離譜。郭正亮還提到，馬英九時期外交休兵，僅頒發4個勳章給美國人；陳水扁給出28個大綬景星勳章，結果邦交國斷6個；蔡英文把勳章通通給美國人，還是斷了8個邦交國。郭正亮質疑，那一直授勳有什麼用？