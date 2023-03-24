03/27 周一 達拉斯Fed製造業指數3月

03/28 周二 美國2月商品貿易收支

美國2月躉售庫存

S&P/Case-Shiller房價指數(1月)

美國1月房價指數

里奇蒙Fed製造業/服務業指數3月

達拉斯Fed服務業指數3月

業績報告（當地時間）：美光

03/29 周三 API美國原油庫存報告

南韓3月消費者信心指數

MBA美國抵押貸款申請/30年期抵押貸款利率

美國2月簽約待過戶成屋銷售指數

EIA原油庫存報告

03/30 周四 歐洲央行總理事會會議

德國3月通膨率

美國請領失業給付報告

美國Q4 GDP成長率終值

03/31 周五 南韓2月工業生產指數

日本2月就業報告/失業率

東京3月CPI

英國Q4 GDP成長率終值

德國3月失業率

歐元區3月通膨率初值

歐元區2月失業率

美國2月個人收支/PCE價格指數

芝加哥3月PMI

密西根大學3月消費者信心指數終值

04/01 周六 南韓3月進出口/貿易收支

歐元區3月消費者信心意外下滑
《其他股》中租2月、前2月獲利 齊寫同期次高
《國際經濟》日3月PMI 製造業續弱、服務業更強
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