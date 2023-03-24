03/27 周一 達拉斯Fed製造業指數3月
03/28 周二 美國2月商品貿易收支
美國2月躉售庫存
S&P/Case-Shiller房價指數(1月)
美國1月房價指數
里奇蒙Fed製造業/服務業指數3月
達拉斯Fed服務業指數3月
業績報告（當地時間）：美光
03/29 周三 API美國原油庫存報告
南韓3月消費者信心指數
MBA美國抵押貸款申請/30年期抵押貸款利率
美國2月簽約待過戶成屋銷售指數
EIA原油庫存報告
03/30 周四 歐洲央行總理事會會議
德國3月通膨率
美國請領失業給付報告
美國Q4 GDP成長率終值
03/31 周五 南韓2月工業生產指數
日本2月就業報告/失業率
東京3月CPI
英國Q4 GDP成長率終值
德國3月失業率
歐元區3月通膨率初值
歐元區2月失業率
美國2月個人收支/PCE價格指數
芝加哥3月PMI
密西根大學3月消費者信心指數終值
04/01 周六 南韓3月進出口/貿易收支
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