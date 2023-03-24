朝陽科大致力國際合作，以卓越的學術表現，進榜全球最佳大學學科工程領域排名，廣受肯定。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科大透過校級研究中心，帶動研發與產學績效，在國際排名居於領先地位。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

美國新聞與世界報導近日公布2022到2023年全球最佳大學學科排名，在工程領域項目，台灣僅17所學校入榜，其中朝陽科技大學是私立科大唯一進榜，其卓越的學術表現，名列全球851名，朝陽科大表示，尤其國際合作研究評比項目表現突出，是校內致力推動國際化具體成果的展現。

朝陽科大校長鄭道明說，在工程領域的學術表現上，朝陽已連續3年榮登英國泰晤士高等教育全球工程領域排名（Engineering Ranking），並有多位學者獲選為史丹佛大學統計全球前2％頂尖科學家（World's Top 2％ Scientists），名列終身科學影響力排行榜，學術表現亮眼。

朝陽科大指出，理工學院發行之Open access期刊（IJASE），刊登理工、資訊及航太等相關領域之學術研究，不但獲DOAJ與Scopus等資料庫收錄，今年更申請加入Web of Science平台之SCIE資料庫，大幅提升朝陽科大在國際學術界的能見度。

朝陽理工學院辦理IEEE ICACEH 2022等大型國際研討會並培植校級研究中心帶動研發與產學績效。院長楊錫賢說，「非破壞檢測研發中心」擁多項領先全球的檢測技術並研發應力波檢測、熱影像與光學影像分析、三維點雲建模技術，結合無人飛行載具，研發自動化非破壞檢測技術，診斷坡地防災與土木結構健康等。

另「健康農糧中心」利用研發多種費洛蒙劑型配方與原體合成於田間活性試驗、食品檢測稽核，建構具品質認證、環境評估與行銷創新等應用，推廣友善耕作不遺餘力；環境資源永續再利用研發中心」具備多項國際TAF環境檢測認證項目，針對國際減碳趨勢與綠色能源提出解決方案，滿足企業碳足跡、碳盤查等需求。