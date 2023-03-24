然而，個人房地合一稅交易所得，是以售價減除實際購入成交價格及支付之費用，核算個人房屋土地交易所得，納稅義務人因房屋持有期間繳納的房貸利息，不得列為成本費用扣除。

該局說明，依房地合一課徵所得稅申報作業要點第13點及第15點規定，取得成本是指購入時的成交價額，以及購入房屋達可使用狀態前的必要費用，包括契稅、印花稅、代書費、公證費、裝潢修繕費用等，但取得房屋所有權後，繳納的房屋稅、地價稅、管理費、清潔費、金融機構借款利息等，均屬使用期間的相對代價，不得列為費用減除。

舉例來說，甲君111年8月出售於106年8月買賣登記取得之房屋及土地，該房地於購入時作為抵押物向銀行申辦貸款，甲君於房屋出售前已繳納的貸款利息27.3萬元，在申報個人房地合一所得稅時，將該貸款利息列報為成本費用，自所得中減除。

經該局查核該貸款利息的貸款期間自106年8月起至111年8月止，係甲君登記取得房地所有權後發生而支付的購屋借款利息，屬房屋使用期間的相對代價，不得列為費用減除，經該局剔除補稅。

國稅局指出，在房屋持有期間，如因增置、修繕或改良的支出，可增加房屋價值或效能達兩年以上者，則可以列為出售房地的成本，自房地售價中予以減除。