1名林姓幼保員在臉書爆料公社PO文，檢舉台南市某托嬰中心有托育人員逼迫幼兒吃午飯時，威脅幼兒「吐出來一樣要吃回去」，幼兒不睡覺還被壓背罰站，貼文一出立即引發大批網友撻伐。市府社會局表示，已派員前往該托嬰中心稽查，並要求該托育人員暫停職務接受調查。

林姓幼保員在爆料公社貼出1張照片，畫面上有1名女子正餵食1名年約1歲多的幼兒吃飯，該名幼兒看似在哭泣；她說，同班其他幼保員在逼迫孩子吃飯，還恐嚇「吐出來一樣要吃回去」、「碗就在下面接著吐出來的食物」，「不知道孩子的媽媽看到是什麼心情？」林姓幼保員還指出，「自己就是在這間托嬰中心任職，雖匿名通報社會局，但因為同班就是我，所以其實已經知道是我通報的。」

另1張照片則是午休時間，有3名幼兒面對著牆壁，其中2個孩子像是不配合，1名女子壓著他們的背；林姓幼保員表示，「身為本科系7年專業的托育人員看到這種畫面覺得很震撼」、「請慎選托嬰中心，真的」、「在現場看到他爆哭的樣子 真的於心不忍」，還提及她已被主管告知並不適合該托嬰中心。

社會局指出，今天接獲相關訊息後，上午已立即指派社工人員前往該托嬰中心稽查，目前正由工作人員檢視監視錄影畫面，以釐清該托育人員是否有違反兒少權法不當照顧情形。

社會局強調，如果調查屬實確有不當照顧情形，後續將依違反兒少法，對該托嬰中心及托育人員做出適法處分；另也會持續追蹤該中心主管人員及師生比，確認幼童受照顧狀況，絕不允許托育人員有不適當的照顧行為發生。