自去年2月俄烏戰爭爆發後，成千上萬的烏克蘭兒童被欺騙前往夏令營，實際上卻被強行送往俄羅斯，轉移到當地寄養家庭。近日在非營利組織不斷奔走下，第一批孩子總算在昨（23）日返回烏克蘭。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表達讚揚之餘，也宣布將號召歐盟國家一起努力，確保更多孩子能夠回家。

根據《每日郵報》報導，過去幾個月來，有部分烏克蘭家長為了營救自己的小孩，冒著生命危險進入俄羅斯，但仍有數千家庭無法團圓。非營利組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）在律師的協助下繞過戰區，成功帶回17名遭到綁架的孩子。

🇺🇦Today, 17 Ukrainian children deported by Russia were returned to #Ukraine, Mykola Kuleba, founder of #SaveUkraine, reported. pic.twitter.com/8Uhu5SFi1H — KyivPost (@KyivPost) March 22, 2023

部分孩子表示，這段期間他們待在營區中，除了被要求唱俄羅斯國歌之外，當督導從莫斯科來訪時，還要表演跳舞給他們看。另一名少年說，他看到有人因為說了不該說的話，或呼喊「榮耀歸於烏克蘭」之類的口號，就遭到棍棒毒打甚至帶離現場，「我不知道那些被帶走的人後來發生什麼事。」

一位母親則說，她的孩子看起來「變得嚴肅」，不願意告訴她營區發生了什麼事，只說「妳知道了會睡不著。」該組織表示，將盡快安排讓孩子們接受輔導，陪伴度過難關。

位於荷蘭海牙的國際刑事法院上周針對普丁發出逮捕令，指控他非法遷走占領區內的烏克蘭兒童，犯下戰爭罪。據基輔指出，俄軍入侵以來，已有超過1萬6千名孩子被帶往俄羅斯。