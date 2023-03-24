112學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果公告，花蓮高工共四位學生錄取國立科技大學，分別是電機科黃閔祥、吳冠伯保送國立臺北科技大學機電技優領航專班，周沐、林憨少淇錄取國立屏東科技大學土木工程系。技優保送主要是選拔曾於全國技能、技藝競賽獲得前3名的得獎者，或是經選拔後擁有國手資格的學生，花蓮高工致力於陶鑄學生的專業技能，技優保送人數為花蓮職校最多。

指導老師張文德(中)與錄取國立屏東科大的林憨少淇(左)、周沐(右)合影

校長黃鴻穎與技優保送錄取同學開心合影

錄取北科大的吳冠伯就讀自強國中時，哥哥就建議他就讀花蓮高工電機科，可以考取證照、學習實用的技能，投入職場更有優勢，高一加入機器人社團，開啟選手練習模式，參加第一次參加技能競賽時，和同組夥伴慘遭淘汰，頓時萌生退出選手的念頭，父母則認為他已經努力這麼久，中途放棄很可惜，於是在父母鼓勵下，捲土重來，在機器人系統整合職種獲得分區賽第一名，全國競賽銅牌的佳績，並且保送台北科技大學。

黃閔祥就讀國風國中時，就下決心追隨兄長的腳步成為花工技能競賽選手，再者他覺得擁有一技之長比讀書更重要，所以進入花工後，他加入選手訓練，在比賽中錘鍊自己的專業技能，高二參加第51屆全國技能競賽機電整合職種取得銀牌，高三轉戰機器人系統整合，在第52屆全國技能競賽拿下銅牌，即使放學後及週末假日全身心投入選手訓練，他的學業成績始終保持在班上前三名，他最佩服也最感謝指導老師黃啟彰，犧牲假日陪選手練習、研究題目，帶給選手奪牌的希望與機會。

黃閔祥與吳冠伯兩人正在討論機器手臂的運作程式

建築科周沐，宜昌國中畢業後來到花工，原本只想順利的取得畢業證書後就業，再加上父母希望他專心課業，本來沒有預期能通過選手初選，後來努力說服爸媽擔任選手的優勢，例如訓練可以磨練自己的技能、技術純熟有利就業、可以跟其他學校交流增廣見識等；周沐每天早晚10公里的求學路，經歷晚上的練習後更為艱辛，偶爾電動摩托車沒電讓他又餓又累困在半路，他也不曾想過放棄，只相信自己的努力與堅持，工科技藝競賽金手獎全國第二的成績，讓他可以技優保送上屏東科技大學，同時獲得公費到國外參訪的資格。

周沐的競賽搭檔林憨少淇同時錄取屏科大，就讀自強國中時是體育班籃球專長，韌帶受傷後只能放棄籃球，受到2位花工畢業的姐姐影響，少淇來到花工，同時加入測量選手訓練。為了彌補以前荒廢的學業，少淇只要遇到不懂的地方就請教同學與老師，因此選手訓練時，遇到不懂的題目就尋求指導老師協助，然後不斷的重複解題，找大量的題目來練習，認真的「態度」、遇到困難的「堅持」、解題的「細心」，成就少淇技藝競賽金手獎全國第二的成績。

左起林憨少淇、周沐參加測量競賽的專心神情

校長黃鴻穎表示，近年來花蓮高工不斷提升教學品質與設備水準，以務實致用為目標，注重學生技能專業的培養，彰顯技職教育的核心價值，並結合產業界的資源與合作，培育出許多具有實力與創意的優秀人才，感謝教師們用心指導和陪伴學生們成長，也祝福這些憑藉技優保送入學的學生們，在未來能夠在各自的領域發光發熱。