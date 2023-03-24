那瑪夏賞螢季活動起跑了!每年3到6月在山林間飛舞點點星光，是最浪漫的螢火蟲季節，3／24到4／30以「螢光遊戲 - 妹力高雄 閃耀那瑪夏」為主題，每到夜晚成群微光螢光熠熠，代表生態純淨美好，更象徵了生命延續、希望傳承「螢火蟲故鄉」，最美麗的環境指標生物「螢火蟲」，在山坡、草堆、林間、田野，可見螢火蟲慢舞的美麗蹤影，每年賞螢季總吸引大批民眾上山追螢，欣賞這大自然浪漫的螢光晚會。

那瑪夏賞螢季活動起跑，3／24～4／30以「螢光遊戲 - 妹力高雄 閃耀那瑪夏」為主題，為賞螢季揭開序幕。(高雄市原民會提供)

今年那瑪夏賞螢季規劃南沙魯、達卡努瓦、拉比尼亞賞螢路徑，最佳賞螢時間為晚上6點半至9點，其中，達卡努瓦步道螢火蟲族群數量最多；南沙魯步道為螢星坡地；拉比尼亞路徑蜿蜒有著柳暗花明的樂趣。也提醒因應活動期間規劃管制進場的賞螢步道於下午 1 時起禁止遊客擅闖 (踩踏螢火蟲棲息地或佔位)，各步道都有總量管制，購買賞螢券才能進入，每條賞螢步道每個時段人流管制上限為300人。

高雄市政府秘書長郭添貴表示，市府特別把甲仙的芋荀節與那瑪夏賞螢活動一起規劃，讓遊客一次感受到兩個區的魅力。(高雄市原民會提供)

高雄市政府秘書長郭添貴表示，市府特別把甲仙的芋荀節與那瑪夏賞螢活動一起規劃，讓遊客一次感受到兩個區的魅力，達到相乘的效果，另外從4月4號兒童節開始有78個航次的外國郵輪來高雄，也會安排有過夜國外旅客來體驗那瑪夏的螢光遊戲，把人潮帶進東九區！讓那瑪夏及東九區的觀光產業越來越好，族人朋友賺飽飽。

今年那瑪夏賞螢季規劃南沙魯、達卡努瓦、拉比尼亞賞螢路徑，最佳賞螢時間為晚上6點半至9點。(高雄市原民會提供)

高雄市原民會主委阿布斯表示，我們除了補助經費外也協助推廣那瑪夏區觀光產業，不僅在吃、住、手工藝等等彙整名單，讓想來那瑪夏區的市民朋友們都能夠玩得開心，並在線上玩抽賞螢票券活動，號召市民朋友一起上山體驗一年一度的賞螢季，4至6月水蜜桃盛產，龍鬚菜、生薑、愛玉、咖啡、高山茶、箭筍、梅子加工品等豐富的農特產品都在那瑪夏，非常歡迎市民朋友們一同上山，享受大自然的美好。

那瑪夏區區長孔賢傑表示，那瑪夏螢火蟲種類繁多大致有15種，其中，「黑翅螢」因發光速度較慢有「慢飛螢火蟲」之稱。(高雄市原民會提供)

那瑪夏區區長孔賢傑表示，那瑪夏是美麗的原鄉部落，文化生態多元豐富，那瑪夏螢火蟲種類繁多大致有15種，其中，「黑翅螢」因發光速度較慢有「慢飛螢火蟲」之稱，而布農語螢火蟲讀「Pacishuan 巴金幻」，暗夜飛舞，螢光點點匯聚成「螢」河，美不勝收令人驚豔，歡迎族人及市民朋友一起到那瑪夏支持農特產，並攜家帶眷前往一生必去的美景那瑪夏遊玩！還有充滿在地特色的市集可以逛逛唷！也可聆聽原味假日展演！

那瑪夏區觀光產業，不僅在吃、住、手工藝等等彙整名單，讓想來那瑪夏區的市民朋友們都能夠玩得開心。(高雄市原民會提供)

那瑪夏賞螢季推出多種優惠方案，凡一次購足1000張賞螢票券，現金付款即享有9折優惠；想報名「一日遊」、「二日遊」或「賞螢專車」等遊程，可撥打專線08-7389100或是Line等多元報名管道；憑賞螢券票根至都會區21家原民商家消費享有優惠；凡憑張惠妹演唱門票票根來本區賞螢季，期間即可領取神秘小禮物；都會區高雄原駁館有限量販售賞螢票券，民眾好方便；國內旅遊團體規劃那瑪夏區參加賞螢季112年3月24日至4月30日，則加碼多補助2000元，即平日補助7000元，假日補助6000元。也呼籲賞螢民眾務必遵守「不干擾 (不吵雜喧嘩)」、「不捕捉 (不抓螢火蟲)」、「不傷害 (無光害，禁用手電筒)」三不原則。

那瑪夏區購票資訊：

一、週日至週五下午3點開賣，地點：伊比加油站

(18:00之後請至指定賞螢步道入口處購票)

二、週六下午2點開賣，地點：

1.南沙魯里-舊農會(文化紀念公園)

2.瑪雅里-芒果樹部落市集

3.達卡努瓦里-伊比加油站、屋那民宿

(18:00之後請至指定賞螢步道入口處購票)

高雄市區購票資訊：

一、高雄原駁館 (高雄市鹽埕區大義街2-2號大義倉庫C8-18倉)11:00-19:00 週一休館

更多資訊可以到那瑪夏賞螢網站：https://www.namasia.com.tw 查詢