台南市新化區日前傳出有人對貓、狗痛下毒手，有民眾指已有2隻流浪貓陳屍路邊，台南市動物防疫保護處已採檢送驗，警方獲報趕往採證，循線查到蔡姓機車騎士稱下班經過，突有2隻貓從路旁闖出，不慎輾壓但未下毒，警方將配合動保處釐清貓的死因。

台南市新化區已有2隻流浪貓陳屍路邊。(讀者提供/ 曹婷婷台南傳真)

新化唪口派出所員警22日接獲民眾反映，指臉書社群《新化人大集合》有網友PO文「統一花園社區附近有帶狗與貓的，不要讓牠們亂吃，有人在那下毒，並有2隻已死亡之貓躺在路邊」，警方隨即實地查訪，現場已有2隻流浪貓屍，立刻通報偵查隊採證，聯繫南市府動保處人員到場協助將2隻貓屍進行毒物化驗，查明死因。

警方循線發現1輛機車涉有重嫌，通知車主到案說明以釐清真相，蔡姓車主說明，前晚下班返家行經該處，突然有2隻貓從路旁闖出來，因煞車不住，前後車輪壓過貓後，他行駛一段路再返回現場，見2隻貓躺在路中間，但貓當時還有在動，他就離開現場。

警方訪查附近民眾，與監視器紀錄相符，目前已將涉案機車送至鑑識中心進行進一步調查。新化警分局長王智民表示，動保意識提升，虐殺動物等案件，受到民眾重視，呼籲若有發現虐待、傷害或施放毒餌的違反行為，請主動與警方或動保處聯繫，只要查有違法，一定依法偵辦。