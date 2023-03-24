全民普發6000元目前還在開放民眾網路登記，竹北市就已經搶先發放6000元紓困金了，一名網友分享，早上手機突跳通知，說有6000元入帳了，才知道幾天前申請的竹北紓困金撥款了，一切真的太有效率，引起網友討論，不少人超級羨慕。

一名網友昨天在臉書社團《育兒津貼何時發》上分享，一早起來就收到App通知，竹北紓困金6000元入帳了，讓他看到超級興奮。

貼文引起網友們討論，不少人羨慕直呼給錢給的好有效率。「很有效率，才剛申請沒幾天就領到了」、「突然很羨慕竹北人」、「竹北真好」、「太羨慕了吧！」另有苦主分享，她原本是竹北人，但因為結婚的緣故，把戶籍遷走了，結果現在竟然可以領錢。

竹北紓困金6000元分3階段申請，第一階段從3月15日起，低收、中低收與66歲以上領有健保補助的長輩，免申請即匯款入帳；第二階段從3月18日至25日期間到網站上申請，完成後將陸續發放紓困金；最後則是現金領取。