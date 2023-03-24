44歲小S和姊姊大S過去熱愛在身上刺青，近日，小S卻在《小姐不熙娣》中承認年紀漸長其實也有後悔的刺青，她特別點名腳踝上的龍形刺青，和臀部上方的翅膀形狀刺青，自嘲過去為了渴望自由才選擇刺這個圖案，「可是現在看起來都很台欸」。

小S最近在節目中分享多年來的刺青經驗，回憶過去會為了某些故事或紀念意義選擇刺青，很多人都會勸她：「不要刺，妳長大一定會後悔」，當時她都回：「我絕對不可能會後悔」，但現在確實很後悔左腳上龍形狀的刺青，還有屁股上方的翅膀刺青，因為發現如今「很台的人都有」，她也點名自己在右手食指、左手小指分別於19、26歲時刺上數字刺青，但長大後好像有點糊掉，每次拍廣告時都會被導演誤認是「手指頭髒」。

小Ｓ曝「手指刺青」意義！常被誤認沾到顏料糗翻！【#小姐不熙娣】20230309

而大S去年再婚，便跟具俊曄說好用刺青方式代表兩人婚戒，大S手上的刺青還是具俊曄將器具帶來台北後親自幫忙刺的，具俊曄身上有台北的經緯度座標，並加上大S韓文名字「희원」及皇冠的圖樣，意指把大S視為女王，兩人更說好一起紋上「Remember Together forever（記得永遠在一起）」，作為兩人愛情的見證。

大S再婚後身上有了新刺青。（圖／翻攝自hsushiyuan、happyyali IG）

另一方面，藝人中也有不少刺青結果尷尬的案例，其中一位就是曾和小S交往的黃子佼，兩人當年情到濃時，黃子佼曾在身上紋下一個「S」符號，但後來分手，2015年兩人在《康熙來了》大和解時，黃子佼說刺青是自己的選擇，沒必要抹煞過去的回憶，因此沒有去除刺青，後來他笑說剛好老婆孟耿如的英文名字是「Summer」，「因此『S』現在指的是她」。