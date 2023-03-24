禽流感連環爆，日前蛋荒，蛋中雞中鏢，近日又發現芳苑鄉一場肉鴨也遭感染，彰化縣動物防疫所人員24日完成撲殺清場及消毒工作，共計撲殺190隻肉鴨。
彰化縣動物防疫所表示，彰化縣針對禽流感案例場持續進行周邊監測採樣工作，芳苑鄉1場肉鴨場於3月20日進行採樣監測，於23日經家衛所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員24日完成撲殺。
彰化縣動物防疫所長董孟治表示，近期全球H5N1亞型高病原性禽流感疫情十分嚴峻，提醒縣內養禽場應持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場。
彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。
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