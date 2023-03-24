統一超7-ELEVEN藉由OPEN POINT APP行動隨時取祭出全新抗漲訂閱制菜單，超過20種訂閱組合、折扣下殺最低65折起，從每日早餐必備的提神咖啡、人氣早餐選擇的熱壓吐司與烘焙麵包，午、晚餐任君挑選的燴飯、粥品、丼飯、燉飯等各種中西式美味料理，到下午茶必喝必吃的現調茶飲、甜點蛋糕一應俱全，訂閱人數較去年同期成長近1倍。

7-ELEVEN觀察到，近年受到疫情與物價上漲影響，民眾消費結構改變，喜愛購買組合套餐、大包裝商品，折扣後單價更划算，除了住宅型商圈，不少上班族也會揪團購買家庭號鮮乳，配上咖啡或紅茶在辦公室自製風味拿鐵，或是購買優酪乳、豆漿後放在公司內多人共享，滿足每日補給需求，自去年於實體門市推出「家庭號飲品專區」，針對鮮奶、優酪乳、豆漿、調味乳、果汁、茶飲等6大類別推出多款指定大包裝飲品長期優惠價，帶動相關類別業績成長2成。

統一超7-ELEVEN即日起更加碼將「家庭號飲品專區」加入訂閱制菜單，線下藉由逾6700家7-ELEVEN門市，推出多款指定家庭號冷藏飲品單件95折，5月2日前更依購買指定款包裝容量數再加贈OPEN POINT點數7或10點，換算平均73折至89折，全品項就近買、享折扣，挑戰量販價，可分次領、也能與親友共享，滿足家庭客、上班族需求，持續打造離家最近的生活型服務平台。