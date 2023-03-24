桃園市區遊蕩的「狒狒」連日引發社會關注，狒狒逃走的消息引發網路「狒文」大戰！連軍方媒體《青年日報》的小編都凍未條跟風，提醒大家遇到狒狒千萬別露齒微笑，但若平常在路上遇到「雲豹」，希望民眾一起為國軍加油。

《青年日報》的小編今日在臉書粉專發文分享，「一早出門沒發現狒狒，但常遇見雲豹，考考你，狒狒品種區分『東非』、『豚尾』…那雲豹甲車區分哪些型號呢？」，更表示「林務局提醒遇到狒狒千萬別露齒微笑，但遇到雲豹歡迎為國軍加油」。

據了解，國防部軍備局已經研發出三款「已服役」車款分別是CM-32、CM-33、CM-34，以及「研發中」搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車、偵蒐戰術輪車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44機砲。

而國防部軍備局209廠量產的CM34輪型30公厘鏈砲雲豹甲車，國軍總計訂了305輛，這款甲車具備機動性、防護力、火力強大的特性，2018年起正式量產；最大行駛速度每小時100公里，可快速增援及部署。車身防護力可抗12.7公厘機槍射擊，外掛複合裝甲，並配置核生化空調系統。其武器系統採30公厘機砲砲塔，具熱像系統可全天候執行作戰任務，另搭配橫風感測儀、陀螺儀及全球定位系統等，大幅提升射擊精度，有效射程達3000公尺。