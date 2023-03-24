台東婦幼月系列活動Taitung Happy Fun電影活動即將登場。（台東縣政府／蔡旻妤台東傳真）

台東婦幼月系列活動Taitung Happy Fun電影活動即將登場。（台東縣政府／蔡旻妤台東傳真）

台東婦幼月系列活動Taitung Happy Fun電影活動即將登場。（台東縣政府／蔡旻妤台東傳真）

台東婦幼月系列活動Taitung Happy Fun電影活動即將登場，台東縣政府祕書長盧協昌今天宣布將於4月8日及29日舉辦親子夜間電影院，特別挑選了強檔卡通影片「寵物當家2」及「1／2的魔法」， 邀請大小朋友在星空下野餐一起欣賞動畫電影，吃美食、逛市集，觀賞電影系列親子變裝秀。

記者會由台東縣政府祕書長盧協昌、台東市長陳銘風、縣府社會處長陳淑蘭等貴賓共同揭開序幕，並邀請乖乖幼兒園小朋友裝扮走秀及舞蹈表演，場面活潑可愛。記者會最後祕書長盧協昌與貴賓們手拿大型開麥拉打卡板「Action」後按下，象徵電影好戲上場。

活動包含親子夜間電影院及美食市集，當天前300名親子完成闖關活動即可獲得爆米花、飲料，參加親子變裝秀則可獲得超多贈品禮物。星空電影院特別挑選了強檔卡通影片「1／2的魔法」（4月8日台東縣體育館戶外廣場）及「寵物當家2」（4月29日關山國小），此外還有限定20組的手作體驗課程，報名網址（https://reurl.cc/Q44g7o），邀請大小朋友一起來看電影逛市集chill一下，享受美好親子的週末。

盧協昌表示，台東是最適合居住的幸福城市，為傳遞正能量，並讓婦幼政策透過新創意行銷，今年特別以開放、整合、創新的思維，舉辦Taitung Happy Fun電影活動，讓父母與小朋友都能輕鬆歡度兒童節，也讓小朋友能在趣味活動中學習，促進親子間關係。

盧協昌說明，近年來縣府跨局處合作推行多項婦幼福利政策。如生育補助第1胎提升至3萬元、第2胎以上3萬6000元；推動免費到宅育兒指導；育兒津貼第1名子女每人每月5000元、第2名每人每月6000元、第3名子女每人每月7000元；推動類公共化政策使公私托收費一致等，嘉惠台東鄉親，婦幼親子幸福百分百。