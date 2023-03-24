紐西蘭也能欣賞到南極光，世邦旅遊加倍送，每人現省6000元。（世邦旅遊提供）

世邦旅遊精選歐洲多條行程，推出60天早鳥優惠，可享第2人減8000元。（世邦旅遊提供）

世邦旅遊「臥谷長榮美西9日限定423出發，直接享每人減6000元優惠。（世邦旅遊提供）

世邦旅遊配合政府「全民共享普發現金」即將開放登記，為了讓民眾面對通膨也能輕鬆出遊，宣布推出全產品線的限時優惠「世邦加倍送」活動，不僅美西、紐西蘭直接加碼每人減6000元、歐洲早鳥第2人減8000元，其他路線也各有折扣，只要在4月底前付訂即可享優惠。

世邦旅遊總經理呂汶中表示，根據交通部觀光局資料顯示，今年元月出國人數有近70萬人次，雖然創近期新高，但相較於疫情前2020年元月的141多萬人次，僅達一半人數，況且今年元月還有農曆春節的加持。疫後出國民眾不算多，除了因疫情及疫苗施打的影響之外，還有美國通膨所擴及到全球經濟衰退的因素；不過近期申辦護照湧入大量人潮，顯見尚未出國的民眾都已經開始蠢蠢欲動。因此，藉由政府普發現金每位6000元，世邦旅遊希望透過此次促銷活動，讓消費者能夠更有效地利用這筆補助金，同時提供更多實惠的旅遊選擇，讓因為疫情而無法出國的民眾，儘管在萬物皆漲售價提高之下，也能在沒有太多負擔下計畫一趟出國旅遊。

世邦旅遊這次的限時優惠活動包含全球多個熱門旅遊地點。其中，美國「臥谷長榮美西9日」限定4／23出發，享有每人減6000元優惠，報名前6名者再送賭城拉斯維加夜遊。「戀上南極光10天」也是每人直接減6000元，不只北半球能賞極光，南半球的紐西蘭也是能看到南極光。世邦旅遊歐洲線配合這波活動，特別挑選全歐各區產品，如巴爾幹半島、北歐多國、中歐德瑞、南歐義大利及西葡、英國等，推出早鳥優惠，60天前付訂即可享第2人減8000元優惠。

國人最愛的日韓旅遊，配合星宇航空即將於4月1日，首航日本東北仙台，搭上這波活動可享第2人減6000元，另外春季最夯的立山黑部賞雪牆及長榮直飛青森到東北賞櫻的行程，也推出第2人減5000元優惠。韓國也大手筆提供「首爾FUN輕鬆5日」行程，第2人折6000元。

海島方面，距台灣最近的沖繩，提供「沖繩好好玩～FUN輕鬆自由行4天」每房折扣1600元，限定4／18.25、5／9.18及7、8月出發。熱愛海水必去的帛琉，4～8月限定日期每人折扣1600元。關島也提供每人減1600元。

東南亞部分，泰國推薦最優閒的泰北清邁，4、5月限定日期出發，可享第2人減3000元優惠。馬來西亞則有吉隆坡入住大紅花海上Villa、情定蘭卡威，皆可享第2人減3000元優惠。另外，南亞的斯里蘭卡限定10／7出發，第2人減6000元；而中亞三國12天，限定6／6出發，第2人減5000元。

世邦旅遊表示，此次限時優惠促銷遍布全線，優惠促銷將持續到4月30日止，名額有限，售完為止。