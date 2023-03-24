因桃園市出現遊蕩狒狒，外界關心六福村動物園飼養狒狒數量增減落差，新竹縣府已於23日派員至現場查核，初步判定飼養場域無明顯可逃逸漏洞，但因狒狒群體飼養於大型開放展場，現場鑑定種類及數量上有其難度，因此縣府函請園方盡速以科學、可執行方式精確計算數量，並於1周內將清點結果回報縣府。

目前在桃園市平鎮區遊蕩的狒狒具有一定攻擊性，桃園市政府已派人員前往出沒地點誘捕。新竹縣政府與桃園市政府建立聯絡平台與管道，希望協助盡速補捉到遊蕩的狒狒，並鑑定其種類及釐清案情。再次籲請民眾如發現時，切勿靠近、餵食和驚擾，避免狒狒因受驚擾產生攻擊行為，並盡速通知有關單位派專業人員前往捉捕。

依據野保法規定狒狒屬為保育類野生動物，野保法第18條規定，「保育類野生動物基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可者，始得持有、飼養及繁殖」，一般人無法飼養保育類狒狒，另依野保法第37條規定，「瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕」，違者可處以處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。