嘉義城隍廟藻井雕刻的「穿燕尾服、抽雪茄人物」有時代感。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠國小推展AR、VR科技獲獎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

精忠國小家長會長李志上帶領師生參訪嘉義城隍廟。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

精忠國小帶領日本金澤市星稜大學師生參訪城隍廟。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠國小推展AR、VR科技獲獎，還有意外收穫，促成嘉義城隍廟藻井雕刻藝術被新北市成福國小教育主任謝基煌拍攝全景記錄，非常壯麗，並深入認識藻井雕刻的「穿燕尾服、抽雪茄人物」有來頭，就是模擬當時出資修廟的士紳，有時代感。

精忠國小校長楊勛凱說，學校師生曾偕同日本星稜大學教育系清水教授師生參訪國定古蹟嘉義城隍廟，將廟文化與科技結合發展成擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）教材，榮獲2022年教育部5G新科技示範學校特優殊榮，且還有意外收獲。

楊勛凱說，新北市成福國小教導主任謝基煌偶然看到他們參訪嘉義城隍廟的相關照片，被雕琢精巧的藻井吸引，特地走訪嘉義城隍廟，360度全景攝影記錄城隍廟藻井，畫面壯觀精美，且發現有「穿燕尾服的仕紳抽雪茄」的人物雕刻，驚嘆不已，而謝主任願意提供影像紀錄作為精忠國小推廣科技教育之用。

李志上表示，嘉義城隍廟有300多年歷史，曾翻修，當時翻修是地方仕紳出資，採「點工」制，即工班費用以日計價，經費沒有上限、也沒有工期限制，因而雕刻師在雕刻藻井過程以出資的地方仕紳為原型，雕刻人物，展現巧奪天工精湛工藝，也表現了早年中西並蓄的宗教文化特色。

李志上還說，城隍廟藻井可見日式及西化藝術風格，開漳聖王桌下有富士山彩繪，廟中有和歌對聯、西方寫生畫、彩繪磁磚，匯集300多年來各時代巧匠的傑作。

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