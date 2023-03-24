台中市2月份發生高中生輕生事件，家長日前淚訴學校逼孩子走上絕路，要求台中市教育局嚴查。教育局24日表示，校方對此事處理態度消極，校長、主任教官、教官及學務創新人員等本案所有相關人員，全數調離現職。

教育局強調，若經查證後，所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為屬實，將依教師法相關規定嚴辦，並得追究學校相關人員疏失責任，從嚴究辦，絕不寬貸。

教育局表示，由於校長也是本案調查的關係人之一，為讓他專心面對訪談，並使調查過程公正客觀，因此將他調離現職，借調至教育局服務，校長職務則派人代理。

至於該校學務主任，因為具有老師身分，是否停聘接受調查，依教師法第22條規定由校方召開教評會決定；相關人員被調離現職之後，教育局隨即調派人力支援，以利校園安全及學務工作運作。

教育局指出，本案學生在今年2月輕生，教育局深感遺憾與痛心，但校方未能及時正視學校師生心聲；教育局掌握部分師生為該學生抱屈的留言，再三督促校方展開調查，正式發文要求校方儘速召開相關調查會議，學校才在3月10日召開校事會議，決議籌組調查小組進行調查。

教育局在3月23日進一步發函要求校方，對於外界指學務人員疑有霸凌及不當管教等情事，應依相關規定向教育局進行校安通報，校方於昨日完成通報，將依相關規定進行調查。