故宮移動博物館抵達南投了！國立故宮博物院南部院區與台灣閱讀文化基金會等合作，將「移動博物館」的教具箱進駐校園，24日在中寮鄉永康國小舉行賞彩瓷開箱，學生也玩起「穿時尚」，身著亞洲各國服裝，並認識不同國家的服飾文化。南投縣副縣長王瑞德說：「故宮帶進校園，創新科技教學，非常有意義。」

國立故宫博物院副院長黄永泰表示，故宮2020年推出博物館教具箱，以「送博物館到校園」為理念，提供實體教具與數位科技互動，讓師生從文化體驗理解藝術文化，這套教具箱更榮獲2021德國 iF設計獎，迄今已有53所學校、168個班级體驗，廣獲師生好評。今年透過台灣閱讀文化基金會等單位合作，將移動博物館深入偏鄉校園，為學子們提供更多元的學習資源及美學經驗。

故宫博物院副院長黄永泰、南投縣副縣長王瑞德等人，為新開發的「賞彩瓷」開箱。南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

移動博物館推出的文化體驗教具箱，包括穿時尚、逛市集、收好物、玩奇珍、品茶趣等學習主題，這次引進南投校園，特別為今年新開發的「賞彩瓷」開箱，黃永泰親自解說故宮收藏的青花瓷、翆玉白菜、鼎的典故和知識，南投縣副縣長王瑞德、RC文化藝術基金會代表李慶忠、台灣閱讀文化基金會董事李威熊等人出席，推動文化藝術校園扎根。

故宮博物館教具箱運用「中心舆衛星」的概念，縮短運送的時間及距離，並以教具箱串聯「愛的書庫」之故宫相關書籍，發展各類主題式教學，透過閱讀的能量，發揮文化實體的加乘效果；南投縣內各校教師可透過台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」公益平台提出借用申請，每校借用期間1個月。