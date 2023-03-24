總經費約1,357.9億元的國道7號，23日正式獲行政院核定！未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，全線23公里，設置7處交流道，經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，未來將透過高屏2快可以轉銜至國1，預計2025年動工、2030年完工，採分標施工、分階段通車。

國道7號歷經15年推動、10年的環評程序，2022年通過環評審查，2月由國家發展委員會審查通過，23日獲中央核定，總經費約1,357.9億元。全線23公里，設置達 7 處交流道，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，未來將透過高屏2快可以轉銜至國1。

高雄市長陳其邁表示，上任以來積極落實重大交通建設優先，至今已向中央爭取計1,763億多元的道路建設核定經費。國道7號攸關市民交通安全、港區貨運量能的重大建設，兼顧交通與經濟發展，預計通車後將可減少國1市區壅塞路段約24%交通量，減少國10目前壅塞路段(仁武-鼎金系統)約29%交通量，台88線目前最瓶頸之路段(五甲-鳳山)也會減少約30%之交通量。

高雄市交通局長張淑娟表示，和中央的界面協調會議已著手進行，交通局會擔任好中央和地方的溝通協調角色，讓建設期程可以順利進行，未來持續與中央研議如何善加利用智慧運輸系統手段，讓國道周遭交通順暢不壅塞。