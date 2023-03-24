元富證券致力輔導並推薦優質企業進入資本市場，耕耘生技醫療產業逾20年，長期支持政府推動生技產業邁向國際化。其中包括精準醫療（BIG DATA）、細胞治療以及新藥研發製造等發行公司投入資本市場。

除維持生技醫療產業外，元富證券亦拓展各類產業，如人工智慧科技、綠色能源產業、農業生技產業及各產業領域中之新材料、新技術創新運用等拓展業務。

元富承銷今年以來推動上市櫃掛牌公司，包括3月1日上櫃掛牌之「長佳智能」，主要以智慧醫療大數據為基礎建立雲端生醫平台，提供客製化醫療AI解決方案以及各生醫領域服務，提升醫病關係，切入醫院真正需要AI的地方；3月14日於創新板掛牌上市之「雲豹能源」，主力從事再生能源電廠開發、投資設置、維運管理三大主軸，並加入風力發電、儲能、售電平台等業務，配合政府政策建構綠色永續環境；3月24日上市掛牌之「建德工業」，專長生產各式客製化的磨床、銑床等工具機和生產設備，應用產業遍及航太、國防、生技醫療等，讓傳統生產機具的應用工具朝智慧化加值升級。

元富證券承銷部精選優質企業，為客戶提供客製化服務。除提供輔導發行公司進入資本市場外，亦協助發行公司進行重組、併購、企業融資、證券發行、承銷、及財務顧問、投資諮詢、資產管理等全方位服務，包括協助發行公司推動永續發展策略，積極邁向永續發展，回應全球永續發展行動與國際接軌。