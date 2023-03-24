老年生活有親密關係支撐，能帶來穩定的安全感，可是一旦失去伴侶，哀傷所帶來的衝擊不僅是心理上，也可能影響到身體健康。丹麥哥本哈根大學最新研究顯示，比起沒有喪偶的人，喪偶者有較高的死亡率和醫療支出，其中又以男性比女性更顯著，可能與男性「復原力」較脆弱有關。

國際期刊《公共科學圖書館》（PLOS ONE）本月23日發表一篇丹麥哥本哈根大學研究，談討喪偶對不同性別老年人死亡率與照護影響。研究發現，比起沒有喪偶的人，喪偶者有較高的死亡率和喪偶後的醫療支出，其中又以男性比女性更顯著，喪偶的男性持續6年內死亡率與醫療支出都高於喪偶的女性。

針對該篇研究，台灣科技媒體中心（SMC）邀請長照與健康管理領域的專家解析。亞洲大學健康產業管理學系心理系副教授陳儀龍表示，配偶過世是重大生活壓力事件，而醫療照護的支出間接代表人們的健康狀況，支出增加通常代表健康狀況變差，死亡率也是常用來評估族群健康的指標。

台北護理健康大學長期照護系副教授李仰慈表示，人們普遍認為喪偶對女性身心健康的影響比男性高，但此研究發現男性老年喪偶者的死亡風險高於女性，且喪偶效應持續存在，尤其在65至69歲較年輕的男性老年喪偶者中，其死亡風險在喪偶後6年仍有增加的趨勢。

李仰慈說，丹麥研究有點出「復原力」對老年喪偶者的重要性，以及在性別上的差異情形；隨著醫療的進步，近年來不斷提倡成功老化，而提升老人復原力以利成功老化是目前熱門的議題。此研究的研究族群僅包含喪偶的老年人，因此不能推論到全部人口，例如對年輕喪偶者的影響。雖然年輕人經歷喪偶的情況相對較少，但此研究發現在老年喪偶者中，喪偶對於較年輕者有比較高的負面影響，因此推測若年輕人遭遇喪偶，情況可能會更糟糕。

陳儀龍指出，台灣雖有全國健保資料庫，但目前僅有醫療支出資料，尚未有完整的照護支出資料，若要進行相同研究，在健保資料庫建置明確的親屬關係會有相當大的幫助，但可惜的是健保資料中，個人與家屬的關係不甚明確，雖然部分資料可間接連結配偶與家屬。

陳儀龍說，以「婦幼主題式資料庫」為例，可由新生兒資料連結其父母資料，然而若是尚未生育的配偶，則難以透過新生兒來推論配偶關係，另外也無法得知婚姻是否持續，且「婦幼主題式資料庫」建置時間不長，大多是青壯年配偶的資料，因此無法取得完整的全國樣本進行喪偶與醫療照護的研究。