台南市議會連日召開臨時會審查追加減預算，藍綠政黨都圍繞在老人健保免費話題，未獲台南市長黃偉哲鬆口承諾，民進黨台南市議會黨團24日公開表態台南市應在財政許可下「順應民意」做出調整，國民黨書記長蔡育輝批評民進黨團的髮夾彎表態是「為賴清德選總統鋪路」。

65歲老人健保免費政策在去年底的台南市長選舉發酵，堅持不跟進的民進黨痛失許多選票，當時民進黨台南市議會黨團「護航」認為台南市財政條件無法落實老人健保免費。直到黃偉哲小幅勝選才表示將在2024年至2026年逐年補貼到位，但民進黨台南市議會黨團近日已有不同聲音。

台南市議會臨時會近日審查追加減預算，藍綠政黨連日來圍繞在老人健保話題，民進黨團23日表態要求台南市應「順應民意」做出調整，一次落實老人健保免費。黃偉哲認為這項政策攸關每年動支30億經費，如同1座亞太棒球村，在23日的政黨協商中並未鬆口，只說「再做研商討論」。

民進黨團24日再以「落實老人免健保，是對市長施政成績的肯定」明確表態，認為台南市近年財政狀況健全，收入持續增加，負債減少，「是時候比照6都落實65歲以上老人健保免費」。

民進黨團24日洋洋灑灑列出台南市去年新增的投資案件、引入561億元投資額、創造622億產值等數據，證明財政不會因老人健保費支出受到壓力，指出經濟紅利要與全民共享，成長果實要拿在手上才有感。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀表示，老人健保費應該在今年「落地」而非逐年完成，呼籲黃偉哲拿出魄力調整。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝表示，民進黨團是因為副總統賴清德明年初就要選總統，賴的子弟兵擔心老人健保免費議題再次發酵，造成去年台南市長選票大舉流失的狀況重演，影響賴在台南市本命區的支持度，才會「逼迫」黃偉哲提前兌現承諾，急著要在今年補助到位。