衛生福利部「全國社會工作專業人員表揚」將於29日登場，在屏東從事原鄉兒少高風險預防及兒少保護工作的社工歐惠玲、老人長期照顧中心社工李淑惠，以及瑪家鄉原住民族家庭服務中心社工組長翁選美，都將獲頒績優社工，她們很開心一路走來的努力與進步被看見。

現年41歲的歐惠玲，是屏東縣政府社會處社工，從事社工15年來都致力於原鄉兒少高風險預防及兒少保護工作。她說，她是春日鄉的原住民，出生在力里，後因風災而搬到七佳，大學時期讀社工、碩班研究所也讀社工，社工這份工作讓她學會感恩與分享。

歐惠玲指出，部落的家庭雖然比較偏弱勢，但他們不吝嗇表達感謝這件事，且他們的回饋方式很令人動容，他們會拿著獵物或山產對你說：「社工，我沒有什麼可以感謝你，只有這些東西，可不可以跟你一起分享？」歐惠玲說，她每次聽到這個就會很感動，社工對她來說就是工作而已，但他們卻把她擺在心裡。

談起為何選擇兒少，歐惠玲說，因為她害怕面對生老病死、害怕情緒的調整。對此，一樣從事社工15年的李淑惠非常有感，她指出，照顧兒少可以看到小孩子愈來愈進步，但服務老人家不管服務得再好，還是會看著長輩慢慢地凋零，但她選擇長照領域、照顧長輩。

李淑惠說，很多長輩可能今天跟你聊得很開心，但明天就突然不舒服送醫，然後就沒回來了，當下自己的情緒調整很重要，因為會有其他長輩問你那個誰怎麼沒回來，這時你要很堅強地跟對方說，那個誰被家屬接回去照顧了，你不可以照實說長輩走了，因為他們會很難過。

李淑惠說，雖然照顧長輩會時常面臨病與死，但可能是個性的關係，她很喜歡與長輩相處，跟他們在一起總覺得自己體力很好。談起忙碌的社工工作是否影響與家人相處，她開心道，她做到了「一人社工、全家社工」的最高境界，不僅家人陪她辦活動、連遠在新加玻的小姑也會替她募款。

翁選美則是從幼教師轉社工，她轉職的16年來陪伴與支持約6700多個家庭，她說，自己小時候是世界展望會的救助兒童，先生幼時也是受助兒，排灣族傳統領袖家庭的精神就是互助照顧，所以她選擇回部落照顧部落。