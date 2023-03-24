孩子天馬行空的創意常會讓人覺得驚艷！一名媽媽日前收到老師的訊息，表示女兒上課常偷吃零食，這次甚至將小泡芙「偽裝」成濕紙巾盒的模樣。照片一出，引來5千多名網友朝聖，大讚「太有才」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張對話截圖，原來是女兒上課吃零食屢不聽勸，老師只好來和她告狀，畫面中可見，女兒將小泡芙物外包裝剪開一個長橢圓型的洞口，接著塞入濕紙巾的蓋子，上面還有模糊的字跡寫著「你餓了嗎？」以假亂真的外觀讓人第一眼難以分辨。

妹妹將零食的包裝改造成濕紙巾盒的模樣，上面還依稀可見模糊的字跡，用黑筆寫著「你餓了嗎」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

而原PO看了也覺得詫異，回給老師一個翻白眼的貼圖，直說「有這麼餓嗎…」，沒想到老師又加碼爆料，表示妹妹這周已經偷吃許多點心，甚至還公然在課堂上吃口香糖「吹泡泡」。對此，原PO又好氣又好笑，發文直說：「我認真笑到現在，回家以後要怎麼說她呢？」

貼文曝光後，引來超過5千名網友按讚朝聖，紛紛留言，「千萬不要抹殺她的想像力，太聰明了」、「雖然方向錯了，但解決問題的能力是強大的」、「太有才，好好栽培」、「只要沒有犯罪，打破框架思考的能力不能被抹煞」、「有生活智慧王的潛力」、「撇除偷吃…對於吃不完的零食不是本來就應該這樣做嗎」。