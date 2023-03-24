周五的資料也顯示，二月的零售銷售較去年同期減少3.5%。
英國通膨率在去年10月達到11.1%的近41年峰值，至今仍維持在雙位數，英國消費者一直受到壓迫。
然而英國央行在前一天的周四表示，由於能源價格下滑，以及政府延長了補貼，預計未來幾個月英國通膨的下降速度會快於預期。
在今年初之時，人們普遍預計英國經濟將步入衰退。目前看起來則有望避開衰退。
但是即使這些因素都包括考慮，政府預算書中也預測，英國生活水準可能出現自上世紀50年代有紀錄以來，最大幅的兩年降低。
英國國家統計局(ONS)周五公布的數據，英國二月零售銷售為月增1.2%，高於經濟學家預測的0.2%增幅。
周五的資料也顯示，二月的零售銷售較去年同期減少3.5%。
英國通膨率在去年10月達到11.1%的近41年峰值，至今仍維持在雙位數，英國消費者一直受到壓迫。
然而英國央行在前一天的周四表示，由於能源價格下滑，以及政府延長了補貼，預計未來幾個月英國通膨的下降速度會快於預期。
在今年初之時，人們普遍預計英國經濟將步入衰退。目前看起來則有望避開衰退。
但是即使這些因素都包括考慮，政府預算書中也預測，英國生活水準可能出現自上世紀50年代有紀錄以來，最大幅的兩年降低。
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