這家為特斯拉、Lucid以及其它電動車（EV）業者供貨，全球排名第3，但在韓國排名第1的電池公司，去年6月曾說過，由於前所未有的景氣狀況，正重新評估1.7兆韓元投資計畫。

LGES在元月時表示，一直在跟特斯拉以及電動車新創公司不停地商討，是否要遠赴美國亞利桑那州設廠，然後就近供應當地電動車業者。根據了解，LGES在亞利桑那州的新電池廠將包含兩個製造廠區：一個是給EV用的圓柱形電池，另個是給儲能系統（ESS）用的磷酸鐵鋰（LFP）袋狀式電池。

路透社報導，LGES決定增加在北美投資生產圓柱形EV電池，是因為EV製造車商對北美生產的高品質、高性能電池需求不斷增加所致。同時，在北美設廠也能符合美國IRA（通膨降低法）的補助規範。

基於IRA內規，全球汽車製造商或電動車電池生產業者若到美國建廠，每出廠一度電kWh，生產成本可享有最高45美元的聯邦補助金。為特斯拉以及通用汽車等供貨的LGES，目前在韓國、中國大陸、波蘭、加拿大以及印尼都有製造基地。