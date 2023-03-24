監視錄影器拍到谷姓婦人與女兒被輾壓的驚悚瞬間。（民眾提供）

斗六市棒球場周邊的鎮北路與斗六二路交叉路口又發生死亡車禍，造成一對母女慘死輪下。據了解，母女倆以資源回收維生，女兒持有身心障礙手冊，母親把女兒時時帶在身旁，卻也很不幸也同時離開人世。

66歲谷姓婦女讓46歲女兒騎單車搭載今天上午10點半直行鎮北路，被一輛營業曳引車右轉撞上，母女倆及單車瞬間被車輪壓入底盤，曳引車停了一下，又移動一下，母女被雙重輾壓，失去生命跡象，送醫仍傷重不治。

鄰居表示，今天早上還看到張姓女子（死者之一，女兒）在社區騎單車，經過事故地點看到是母女倆不敢置信。

鄰居指出，谷姓婦女的丈夫從事資源回收，夫妻一起撿回收物，他們人緣好，社區民眾都把家裡的回收物留給他們，10年前男主人過世，谷姓婦女繼續做，也帶著女兒一起撿回收，因女兒是身心障礙者，谷姓媽媽一直帶在身旁，常可見到母女推著回收車去賣的景象。

鄰居說，母女倆都很古意，做回收賺不了多少，還是把鄰居丟出來的資源回收物全部清光，聽到她們的噩耗很難過，希望她們解脫了。