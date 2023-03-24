國民黨中央日前拍板以徵召方式提名2024總統參選人，表態參加的孫文學校總校長張亞中率先批堂堂大黨連初選都不敢辦了，而國民黨秘書長黃健庭今約見張亞中告知相關訊息，說明總統提名採徵召的相關時程與內容未定，僅稱徵召時間最晚會在6月，並透露下周將約見中廣董事長趙少康、鴻海創辦人郭台銘以及新北市長侯友宜。

張亞中指出，國民黨目前沒有屬意的徵召對象，那徵召就是破壞初選制度，國民黨既然目前沒有特定人選，為何不循應有的制度進行提名；他也問未來徵召是否會循公平公正公開的程序，黃健庭則說，有關徵召相關規定與時程，目前都還沒有確定，但時間應該不會晚於6月。

張亞中表示，民進黨總統候選人賴清德已非「母雞」而已，而是已快蛻變成凶猛的「老鷹」，但國民黨自己卻愈來愈蒼白無力，卻還陷在「找最強母雞」及「下架民進黨」的戰略迷失，以「人與黨」等結構力量與民進黨對決，國民黨幾乎沒有任何優勢。

張亞中強調，要感動人民國民黨就必須開大門、走大路，「初選」原來是個絕好的機會，透過黨員的參與，讓本黨更團結，透過好的政策發表，讓民眾了解本黨及參選人是為何而戰，能給國家與人民帶來什麼，但很遺憾地，國民黨損失了一次機會。總統候選人的提名捨規規矩矩的初選，採自以為是的徵召就是一列。

張亞中辦公室主任何啟聖提到，黃健庭說，對於徵召的相關時程與內容，到目前尚未有具體的作法，會繼續徵詢各方意見，下週會與趙少康碰面，而鴻郭台銘、侯友宜也將陸續約見。