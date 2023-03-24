深受民眾喜愛的台北市吉祥物「熊讚Bravo！」再度可愛現身南港老爺行旅，南港老爺二度攜手「熊讚Bravo！」，推出全台唯一「熊讚Bravo！聯名主題房」。

南港老爺行旅，熊讚主題房房卡(可帶回紀念)。（南港老爺行旅提供）

即日起至12月31日，「熊讚環保房」，每房3199元起，贈送熊讚連帽浴巾，「熊讚野餐房」，每房5299元起，贈送獨家野餐墊，專案均含翌日Soft Kitchen自助式早餐兩客，還能把具有收藏價值的熊讚房卡、熊讚杯墊帶回家作紀念，每間客房都充滿熊讚的身影，可愛氛圍讓粉絲捨不得退房，搶攻國內外旅客市場，訂房專線：02-7750-0588。

南港老爺行旅，「熊讚主題房」野餐房5299元起，贈送獨家熊讚野餐墊。（南港老爺行旅提供）

老爺酒店集團旗下品牌老爺行旅，南港老爺行旅長期致力於實踐「永續生活」，此次「熊讚環保房」，以不提供一次性備品，降低備品使用量，鼓勵旅人用行動輕鬆愛地球，入住此房型還會額外贈送熊讚連帽浴巾，而「熊讚野餐房」則選擇風格客房設計，各種繽紛野餐道具，搭配熊讚窗貼，彷彿體驗高空繽紛野餐，絕對是網美洗版的打卡點，還能把獨家熊讚野餐墊帶回家；入住南港老爺行旅，探訪南港，旅人可以騎乘Ubike至附近的觀光景點，像是臺北流行音樂中心、南港瓶蓋工廠等，實踐環保、綠色生活，同時與熊讚渡過美好時光。

一進入主題樓層，調皮的熊讚吊掛在牆面上Say Hello迎接大家，延伸到主題廊道牆面，熊讚騎著單車，結合早期南港茶鄉時期地毯的花紋象徵種茶的梯田，彷彿熊讚騎車徜徉在陽光茶園之中，鼓勵旅人騎單車，一起減碳、綠色生活，用騎車的速度探索台北都會城市的美好。

熊讚野餐房為風格客房，擁有大面積落地窗，搭配上熊讚可愛俏皮的模樣，為房間多了活潑趣味感，同時還有野餐道具，營造滿滿的儀式感，彷彿跟著熊讚一起進行高空野餐，成了獨家欣賞市景新體驗，入住此房型即贈送飯店獨家設計野餐墊，熊讚迷最愛之收藏。熊讚環保房為旅人客房，同時也是飯店隱藏版房型，斜角型的格局設計，特別有趣，搭配上熊讚主題床蓋布、靠枕，讓熊讚整晚擁抱一起入睡！入住此房型即贈送暢銷款熊讚連帽浴巾，另不提供一次性備品，與熊讚一起用行動愛地球。

位於10樓大廳有可愛的插畫家熊讚，這是南港老爺行旅自開幕以來，不斷有藝術、設計展覽進駐，讓住宿的場域不再只是單純的旅宿，南港老爺希望結合藝文及擁抱更多創作者，為到訪旅人創造更多美好的旅行經驗。若想帶點伴手禮？可在軟實力格閣找到喜愛的文創商品、飯店自有商品，推薦購買由飯店獨家設計的「熊讚野餐墊」、「熊讚杯墊」、「熊讚床蓋布」，限量銷售。