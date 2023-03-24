蔡英文總統將在3月底出訪中美洲友邦，並在美國紐約和洛杉磯過境。美國會中國特設委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）表示，他將在蔡英文總統停留美國期間和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）一同參與會面。

加拉格爾在接受《美國之音》訪問時表示，「我計劃和議長一起在那裡和她（蔡英文）會面，希望那會是場很棒的活動。」。

加拉格爾曾在今年2月下旬國會休會期間訪問台灣，並與蔡英文及台灣高層官員會面，目的是要深入瞭解台灣的防衛能力與需求。

報導說，現年39歲的加拉格爾2017年加入國會，是眾議院軍事委員會和情報委員會成員。與此同時，他也擔任眾議院新成立的美國和中共戰略競爭特設委員會的主席。

報導指出，目前尚不清楚還有哪些國會議員將在蔡英文過境期間與她會面，新成立的美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會的成員預計將前往加州參加會面，相關事宜都還在討論中。

中國外交部發言人汪文斌星期二針對蔡英文與麥卡錫可能的會晤表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸，中方已就此向美方提出嚴正交涉。他說，「台灣當局領導人『過境』是假，謀求『突破』，『宣揚』台獨是真」。

對於是否擔心北京將會為了抗議蔡英文和美國國會領袖及成員見面而採取報復行動，諾伊州的民主黨聯邦眾議員克里希納莫提（Raja Krisnamoorthi）表示不擔心，他說「我們必須做對的事情」。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）星期二在例行記者會上說：「蔡英文這次過境訪問符合美國的長期做法。我們與台灣關係的非官方性質，以及美國的政策，這一點是保持不變的。過境是出於乘客的安全、舒適、便利和尊嚴的考慮，符合我們的一個中國政策，這一政策也保持不變。過境是私人性質和非官方的，每一位台灣總統都曾過境到過美國。蔡英文總統自2016年上任以來，已6次過境美國。」

蔡英文上一次過境美國是在2019年。之後由於新冠疫情，她沒有安排出訪計劃或過境美國。