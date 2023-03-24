台中大里長春兒童公園設置白沙坑供兒童遊玩，卻因該沙坑為露天式，吸引野貓前去，成為大型天然貓砂盆，不但能從中挖出不少貓咪糞便，更散發臭味，引起民怨；台中市議員江和樹24日要求相關部門提出管理改善措施為民眾健康把關，大里區公所表示，加強巡查清潔。

近期有家長向江和樹反映，長春兒童公園的沙坑有臭味飄散，看到孩子從沙坑中拿出一些顆粒狀的東西玩，才發現孩子手中拿的竟然是貓大便。江和樹獲報後，日前早晨到公園查看，發現竟有約6隻野貓光明正大地在沙坑中排便，詢問民眾得知長春兒童公園常有野貓出沒，最多達10多隻。

附近住戶表示，蓋了兒童沙坑後，風大時會吹起一片沙塵很不舒服，後續又有野貓跳入沙坑排便，飄出臭味。（潘虹恩攝）

附近住戶戴奶奶說，她每天都會來公園運動，過去長春公園未設置沙坑，中間一片都是草皮，很適合住戶散步，蓋了兒童沙坑後，不但占掉了綠地空間，風大時更吹起一片沙塵，很不舒服，後續又發生野貓會跳入沙坑中排便，飄出臭味。

江和樹表示，貓咪糞便中可能充滿細菌及寄生蟲等，其中的貓爪熱是最容易由動物傳染給人的疾病之一，而弓形蟲對孕婦胎中的胎兒健康潛藏風險更是嚴重，懷孕初期還可能造成流產或死胎，這些都對人類尤其是孩童的風險相當的大，「如果有不知情的小孩跑進沙坑玩而得病，要怎麼辦？」。

江和樹說，目前兒童沙坑圍欄掛起了「毛小孩勿入」的布條，民眾當然都能看懂，但野貓又不識字。（潘虹恩攝）

江和樹說，目前兒童沙坑圍欄掛起了「毛小孩勿入」的布條，民眾當然都能看懂，但野貓又不識字，若有風險和顧慮是否考慮撤離或提出管理措施，呼籲市府針對台中市內有兒童沙坑的公園進行通盤檢視，看看沙坑是否都存有衛生上的顧慮，好好檢討。

大里區公所表示，公所接獲通報後已派員前往清理消毒，並懸掛布條提醒飼主勿將寵物攜入沙坑內。另針對野貓出沒情形恐影響沙坑衛生，公所將加強派員維護環境清潔，也提醒家長帶小孩遊戲後，務必清洗雙手，保護健康；建設局指出，若查獲民眾未妥善處理寵物排泄物情形，將可依違反台中市公園及行道樹管理自治條例，處飼主1200元以上、6000元以下罰鍰。