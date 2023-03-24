為洗刷台灣「行人地獄」的惡名，交通部王國材與內政部政務次長花敬群今（24）日共同主持「道安暨行人交通安全改善聯合記者會」，王國材表示，提升行人交通安全是今年道安工作的重中之重，其中改善校園周邊學童通行安全的經費有50億元、前瞻計畫中提升道路品質有98.36億元，歡迎縣市政府申請；至於騎樓整平、規劃人行道、行穿線退縮等都是可以立刻做的改善措施。

交通部運研所指出，目前人行空間面臨的問題可歸納為6類，包括：路側無人行道且遭車輛占用、巷道兩側停滿車輛、行穿線未退縮影響轉彎車視野、人行道遭設施及車輛占用、騎樓遭車輛及物品占用，以及路口過大無庇護島可供停留等。

運研所建議，路段的改善原則是「人車空間分隔」，首先要留出人行空間，包括實體人行道或標線型人行道，或整頓騎樓以增加人行空間；此外也不能為了人行空間而無視停車問題，因此需整合路側停車空間，包括實體人行道設施帶設置停車格（彎）、路口10公尺內禁停。路口的改善原則是「減少人車衝突」，做法包括人行道外擴、行穿線退縮3至5公尺、增設庇護島、加強行穿線照明等，路口號誌可設計行人專用時相或行人早開時相。

花敬群表示，交通工程要系統性整合，才能讓民眾信賴，一個新的、好的人行空間，居民會珍惜，不但不會違規，還會去協助讓別人也不違規，更會影響其他地區，變成一個好的循環。像營建署去年就完成809處路口改善，有效降低40％交通事故。

王國材表示，去年底行政院核定「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」50億元，包括內政部營建署編列46.5億元及交通部公路總局3.5億元，用於改善446所校園周邊學童通行安全，今年將全數執行；今年「前瞻基礎建-提升道路品質計畫2.0」營建署編列68.83億元、公路總局編列29.53億元，用於補助地方政府落實無障礙人行環境建置，這是今年兩大項經費，歡迎所有縣市申請。

王國材說，去年1年有將近400位行人因為交通事故而死亡，因此今天報告有兩個重點，第一是已經有經費可以供各縣市申請；第二是有很多立刻就可以做的改善方式，如果說退出騎樓、撤除電箱這些沒那麼快可以做好，但騎樓整平、騎樓留出1.5公尺的整齊線、規劃人行道、行穿線退縮等，都是可以立刻做、馬上做。他並強調這些都希望今年內能夠有好的成果，「提升行人交通安全是今年道安工作的重中之重。」