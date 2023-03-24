國民黨花蓮縣黨部辦理立委選舉第一階段候選人提名登記，今天最後一天，現任立委傅崐萁託人完成登記，強調熱愛國家以及對縣民使命感，爭取連任，還要贏回總統大選，全力守護中華民國！

傅崐萁託服務處主任陳文卿、執行長林宗昆，到縣黨部領表完成黨內登記作業。（傅崐萁服務處提供）

傅崐萁上午委託服務處主任陳文卿、執行長林宗昆，今天上午到縣黨部領表登記，繳交委託書等所需文件，並繳清10萬元領表登記費、保證金及選務作業費各50萬元，共110萬元後，完成登記作業。

直到今天下午4時登記截止，國民黨花蓮縣黨部表示，傅崐萁1人完成登記參選。

傅崐萁透過服務處發聲明表示，自2002年返鄉打拚，擔任三屆立委、兩屆縣長和本屆立委，逾20年來推動建設、觀光、交通，一路披荊斬棘，志在打造四通八達的國際之都，縣長任內積極推動國際城市互惠與交流。

傅崐萁說，如今國家風雨飄搖，更該團結一心，為人民的安居樂業、經濟的穩定、新聞言論、網絡的民主來奮鬥，全力守護中華民國，成就兩岸和平繁榮發展。基於熱愛國家情懷，與對鄉親感情、責任和使命感，爭取連任。

地方傳傅崐萁可能爭取不分區立委，傅受訪對此澄清，更駁斥不分區是假議題。今天確定參選區域立委爭取連任，目前黨內無競爭對手。

不過，從國民黨出走的無黨籍縣議員、前花蓮市長魏嘉賢，獲得議長張峻大力支持勸進參選，被視為可能挑戰傅崐萁。魏嘉賢說，確實有不少民眾勸進與鼓勵，對於參選區域立委，他仍在審慎評估中。