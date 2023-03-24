香港信報報導，深證成指最多下跌23點，低見11,581點後有買盤承接，大盤止跌反彈，最多上漲43點，高見11,648點，最終收報11,634點，上漲28點，漲幅為0.25％，成交額為6,439.67億元。

滬深300指數收報4,027點，下跌12點，跌幅為0.3％。創業板指數收報2,370點，上漲8點，漲幅為0.38％。

各類股方面，石油、生物製藥股跌逾1％。金融股跌近1％。水泥、煤炭股偏軟。傳媒娛樂股則漲逾2％。