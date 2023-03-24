香港信報報導，深證成指最多下跌23點，低見11,581點後有買盤承接，大盤止跌反彈，最多上漲43點，高見11,648點，最終收報11,634點，上漲28點，漲幅為0.25％，成交額為6,439.67億元。
滬深300指數收報4,027點，下跌12點，跌幅為0.3％。創業板指數收報2,370點，上漲8點，漲幅為0.38％。
各類股方面，石油、生物製藥股跌逾1％。金融股跌近1％。水泥、煤炭股偏軟。傳媒娛樂股則漲逾2％。
滬深兩市24日漲跌互現，上證指數收跌21點，中止連三漲。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）1.07兆元。上證指數開低走低，最多下跌25點，低見3,260點，終場收報3,265點，下跌21點，跌幅為0.64％，成交額為4,307.62億元。
香港信報報導，深證成指最多下跌23點，低見11,581點後有買盤承接，大盤止跌反彈，最多上漲43點，高見11,648點，最終收報11,634點，上漲28點，漲幅為0.25％，成交額為6,439.67億元。
滬深300指數收報4,027點，下跌12點，跌幅為0.3％。創業板指數收報2,370點，上漲8點，漲幅為0.38％。
各類股方面，石油、生物製藥股跌逾1％。金融股跌近1％。水泥、煤炭股偏軟。傳媒娛樂股則漲逾2％。
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