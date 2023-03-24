高雄市政府警察局為強化反詐騙意識，宣傳警政署165反詐騙諮詢專線，以電影「通靈少女」場景所發想的創意，以網路愛情詐欺元素的戰地情人夢劇情，由警察同仁客串演出，有別於一般傳統給人嚴肅宣教形象的反詐欺宣導影片。

面對詐騙手法推陳出新，高雄市警察局為加強宣導，結合鹽埕分局與分局轄區著名廟宇文武聖殿，策劃以電影「通靈少女」場景為發想的創意，結合以網路愛情詐欺元素的戰地情人夢劇情，拍攝反詐騙微電影。

高市警局拍攝反詐騙影片。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

劇中活潑喜感的仙姑、桌頭遇上臨老入花叢的熟齡大女等演員皆由警察同仁客串演出，以貼近市民大眾活潑逗趣與輕鬆詼諧的手法，讓民眾能認識與善用165反詐騙諮詢電話。

此外，影片劇末並藏有彩蛋，除了拍攝過程真實逗趣的末後花絮，更用心製作介紹鹽埕區在地宗教人文、觀光景點與地境美食的攻略地圖，也讓人更期待是否有下一版介紹更多港都景點與美食的驚奇彩蛋。