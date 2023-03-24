流浪狒狒從路邊竄出。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

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在桃園市各地逃竄的東非狒狒行蹤引起社會關注，根據民眾最新通報，這隻狒狒已來到新屋區埔頂路附近，桃市府農業局人員也持續展開大規模搜索。稍早一段行車畫面曝光，一名駕駛開車途中，狒狒突然從路邊竄出，嚇得女乘客驚聲尖叫，差一點就直直撞上。

狒狒路邊竄出「差1秒險撞」她嚇壞尖叫 最新足跡曝

新屋地方社群有民眾PO出一段6秒行車畫面，時間顯示昨日上午約7時40分，民眾開車行經高鐵南路時，車上駕駛疑似先發現狒狒身影，請女乘客拿起手機錄影，沒想到下一秒狒狒像是不要命般，直接迅速穿越馬路，完全不顧汽車正在行進中，差1秒就要直接撞上，不僅駕駛嚇得緊急煞車，女乘客也尖叫出聲，而狒狒就直接跑進快速道路橋下，身影再次消失。

新屋居民最新通報，今日下午1時許，這隻逃亡狒狒現身在新屋埔頂路上，農業局結合警消、區里民政系統等單位，成立「抓狒戰情室」LINE群組，分5組人員並分階段縮小圍捕範圍，在可能出沒的地點周邊，持續進行地毯式搜索。